〔日本经济〕央行总裁白川方明称日本经济复苏时间可能会晚上半年

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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路透东京9月19日电---日本央行总裁白川方明周三表示:
* 日圆走强已经对企业信心和营收产生负面影响
* 日本经济复苏时间可能会晚半年
* 没有央行会仅仅因为其它央行采取行动而盲目跟随
* 日本出口、产出显露疲弱迹象,因海外经济放缓
* 不认为日本央行不如美联储和欧洲央行大胆
* 对欧盟出口下降以及国内投资过度是中国经济面临的风险因素
* 中国反日抗议对今天的政策决定没有影响
* 认为有放宽政策的必要,以确保日本经济不至于脱离可持续增长的轨道
* 欧盟数据显示二线国家的问题正开始影响核心国家
* 美国企业信心和劳动力市场低迷,但楼市正显露出一些改善迹象
* 在当前资产购买计划到期时将采取何种政策,要取决于届时的通胀率预期是否达到1%
* 将取消买债计划下购买长期日本公债时最低收益率为0.1%的限制规定.(完)
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。