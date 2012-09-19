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货币新闻 | 2012年 9月 19日 星期三 15:48 BJT

〔日本经济〕央行总裁白川方明称日本经济复苏时间可能会晚上半年

路透东京9月19日电---日本央行总裁白川方明周三表示:

* 日圆走强已经对企业信心和营收产生负面影响

* 日本经济复苏时间可能会晚半年

* 没有央行会仅仅因为其它央行采取行动而盲目跟随

* 日本出口、产出显露疲弱迹象,因海外经济放缓

* 不认为日本央行不如美联储和欧洲央行大胆

* 对欧盟出口下降以及国内投资过度是中国经济面临的风险因素

* 中国反日抗议对今天的政策决定没有影响

* 认为有放宽政策的必要,以确保日本经济不至于脱离可持续增长的轨道

* 欧盟数据显示二线国家的问题正开始影响核心国家

* 美国企业信心和劳动力市场低迷,但楼市正显露出一些改善迹象

* 在当前资产购买计划到期时将采取何种政策,要取决于届时的通胀率预期是否达到1%

* 将取消买债计划下购买长期日本公债时最低收益率为0.1%的限制规定.(完)

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