《中国债券市场每日交易备忘》--9月20日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国航油30亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),浙商银行和南京银行主承
中航工业集团20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),工行和浦发银行主承
中国中冶(601618.SS)(1618.HK)30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),农行和民生银行主承
天津建材集团4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承
河北冀衡集团2.4亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),工商银行主承
宁沪高速(600377.SS)10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),建设银行主承
强生控股(600662.SS)5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),上海银行主承
佛山公用事业控股公司3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),农业银行主承
万里扬(002434.SZ)3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承
甘肃公路航空旅游投资集团20亿元10年期投资人选择权(5+5)中票簿记建档(主体评级AA+),民生银行和中信银行主承
重庆机电控股集团6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),光大银行主承
盘江投资控股10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),工商银行主承
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二、新债上市:
进出口银行100亿元一年期固息债120314,票面利率3.24%
中国外运(0598.HK)20亿元九个月期超短融011236001,票面利率4.19%
中信证券(600030.SS)(6030.HK)50亿元三月期短融071203002,票面利率3.96%
敦煌种业(600354.SS)1.3亿元一年期短融041264026,票面利率5.35%
天音控股(000829.SZ)3亿元一年期短期融资券041271009,票面利率5.35%
四川水电投资经营集团5亿元一年期短融041260063,票面利率5.10%
金隅股份(2009.HK)(601992.SS)10亿元一年期短融041269024,票面利率4.80%
华映科技(000536.SZ)2.5亿元一年期短融041262034,票面利率6.05%
厦门海翼集团14亿元一年期短融041254046,票面利率4.80%
中煤能源(1898.HK)(601898.SS)50亿元七年期中票1282349,票面利率5.12%
华能集团15亿元10年期中票1282350,票面利率5.24%
临沂矿业集团5亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1282351,基本利差3.20%
陕西煤化工集团40亿元五年期中票1282352,票面利率4.98%
厦门翔业集团5亿元三年期中票1282353,票面利率5.18%
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三、缴款:
财政部125.98亿元三年期固息储蓄国债121711,票面利率4.76%
财政部90亿元五年期固息储蓄国债121712,票面利率5.32%
华电国际(1071.HK)(600027.SS)30亿元九个月期超短融
中国铝业(2600.HK)(601600.SS)20亿元六个月期超短融
武汉新港建设集团8亿元一年期短融
国家电网50亿元一年期短期融资券
上海华谊集团40亿元一年期短融
北大荒(600598.SS)5亿元六个月期短融
龙城旅游控股集团3亿元三年期中期票据
红豆集团8亿元三年期中票
甘肃建投控股集团5亿元三年期中票
吉林森林工业集团8.7亿元五年期中票
盐城国资投资集团5亿元五年期中票
大沽化工4亿元三年期中票
金隅股份(601992.SS)(2009.HK)20亿元五年期中票
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四、还本付息:
财政部240亿元15年期固息国债020013付息,票面利率2.60%
合肥城投10亿元10年期固息债068038付息,票面利率4.32%
财政部279.4亿元10年期固息国债080003付息,票面利率4.07%
国家开发银行300亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债080206付息,基本利差0.65%
中央汇金投资公司250亿元30亿元固息债102704付息,票面利率4.20%
中国联合网络通信有限公司120亿元三年期中票1082164付息,票面利率3.31%
五矿集团38亿元五年期中票1082165付息,票面利率3.88%
葛洲坝(600068.SS)5亿元五年期中票1082166付息,票面利率4.27%
中国中冶(601618.SS)(1618.HK)100亿元10年期发行人选择权(5+5)中票1082167付息,票面利率3.95%
北京基础设施投资公司30亿元三年期中票1082168付息,票面利率3.49%
国开行180亿元10年期固息金融债110252付息,票面利率4.87%
海宁资产经营公司15亿元七年期固息债1180138付息,票面利率7.80%
长江三峡工程开发总公司50亿元20年期固息债7103付息,票面利率4.76%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国证券报周四引述权威人士的话称,中国证券金融公司45亿元人民币新增资本金已到
账,届时注册资本增至120亿元.同时,证金公司正研究制订向民间资本开放的改革方案,并
欢迎银行、保险、券商等金融机构参股证金公司.[ID:nSB1787208]
--国家统计局9/27公布1-8月规模以上工业企业利润
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注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)
--整理 边竞; 审校 曹巍浩/刘昕