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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 15:51 BJT

〔标题新闻〕日本在亚洲公司治理调查中名次降至第四,因缺乏针对董事会的改革--ACGA

注:ACGA为亚洲公司治理协会(The Asia Corporate Governance Association)的英文缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8KI3TI]

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