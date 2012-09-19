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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 15:57 BJT

〔中国债市〕资金骤紧人民币IRS短端上行,新债未能给长端注入下行动力

路透上海9月19日电---中国人民币利率互换(IRS)周三资金面骤紧,短端急速上行,而10年期国债招标对市场的带动效应低于预期,长端交易兴趣寥寥,变化不大,整体曲线平坦化.

"开盘因为今天资金很紧,所以短端上得挺快,新债招标(的影响)也比预期低,长端变化不大,所以curve(曲线)有点flatten(平坦)."上海一银行交易员称.

中国银行间市场周三主要质押式回购加权利率CNREPO=CFXS多大涨,其中隔夜回购利率跳涨近60个基点(bp).市场人士表示,季末存款争夺战进入白热化,资金稳定性在变差,机构留存更多备付在手以自保的谨慎心态抬头,推动回购利率上行.[ID:nSB1785760]

北京一银行交易员表示,本期待今日新债发行能够带动现券收益率下行,但新债结果仅仅稍低于预期,带动效果不甚明显,未能为期待中IRS的下行注入动力.

他并表示,在消息真空期内,IRS更易受到资金利率及类似于新债招标等时点性因素的影响.随着月末临近,资金面逐渐吃紧,料IRS或将存在一定上行空间,但鉴于目前水平已处高位,该空间亦有限.

业内人士周三透露,中国财政部稍早招标的300亿元人民币10年期续发国债,中标收益率为3.5059%,略低于此前3.53%的市场预测均值.[ID:nSB1785062]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 3.3120/3.4200 3.1808/3.2767 3.1833/3.2783 3.2267/3.3217 3.2440/3.4900

周二 3.2950/3.4300 3.1580/3.2440 3.1800/3.2680 3.2580/3.3480 3.2800/3.5825

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变动+0.0170/-0.0100 +0.0228/+0.0327 +0.0033/+0.0103 -0.0313/-0.0263 -0.0360/-0.0925

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年8月人民币IRS成交的名义本金总额为2,977.65亿元,环比增长逾三成.(完)

--发稿 刘昕; 审校 曾祥进

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