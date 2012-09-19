〔中国债市〕资金骤紧人民币IRS短端上行,新债未能给长端注入下行动力

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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路透上海9月19日电---中国人民币利率互换(IRS)周三资金面骤紧,短端急速上行,而10年期国债招标对市场的带动效应低于预期,长端交易兴趣寥寥,变化不大,整体曲线平坦化.
"开盘因为今天资金很紧,所以短端上得挺快,新债招标(的影响)也比预期低,长端变化不大,所以curve(曲线)有点flatten(平坦)."上海一银行交易员称.
中国银行间市场周三主要质押式回购加权利率CNREPO=CFXS多大涨,其中隔夜回购利率跳涨近60个基点(bp).市场人士表示,季末存款争夺战进入白热化,资金稳定性在变差,机构留存更多备付在手以自保的谨慎心态抬头,推动回购利率上行.[ID:nSB1785760]
北京一银行交易员表示,本期待今日新债发行能够带动现券收益率下行,但新债结果仅仅稍低于预期,带动效果不甚明显,未能为期待中IRS的下行注入动力.
他并表示,在消息真空期内,IRS更易受到资金利率及类似于新债招标等时点性因素的影响.随着月末临近,资金面逐渐吃紧,料IRS或将存在一定上行空间,但鉴于目前水平已处高位,该空间亦有限.
业内人士周三透露,中国财政部稍早招标的300亿元人民币10年期续发国债,中标收益率为3.5059%,略低于此前3.53%的市场预测均值.[ID:nSB1785062]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周三 3.3120/3.4200 3.1808/3.2767 3.1833/3.2783 3.2267/3.3217 3.2440/3.4900
周二 3.2950/3.4300 3.1580/3.2440 3.1800/3.2680 3.2580/3.3480 3.2800/3.5825
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变动+0.0170/-0.0100 +0.0228/+0.0327 +0.0033/+0.0103 -0.0313/-0.0263 -0.0360/-0.0925
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年8月人民币IRS成交的名义本金总额为2,977.65亿元,环比增长逾三成.(完)
--发稿 刘昕; 审校 曾祥进
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。