〔中国债市〕现券走势趋稳,新债招标结果略好但未明显提振二级市场

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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路透上海9月19日电---中国银行间债市周三国债等主要利率产品走势趋稳,显示美国QE3对现券的冲击已渐结束.另外,机构对短期内的政策稳定预期,盖住了略好于预期的新债招标结果影响,二级市场未受明显提振.
财政部今日稍早招标的10年期续发国债中标收益率略低于预期,同时招标的进出口行七年增发债定位亦偏低.二级市场初显走稳迹象,现券收益率从高位回落,机构在一级市场的热情亦明显提高.[ID:nSB1785500]
华南一银行交易员表示,对政策面可能会持续真空期的预期,削弱新债招标略好的影响,主要利率产品收益率变化不大.另外,对于日本推出新的宽松政策,现券市场反应则较为平淡.
自上周四美联储推出第三轮量化宽松政策(QE3)后,中国债市现券收益率在连升后昨日有所下跌,对前期涨势略有修正;日本央行周三放宽货币政策,将扩大资产购买规模,因全球需求放缓和中日两国关系紧张,削弱了近期内经济回暖的可能.[ID:nSB1785722]
与今日续发行国债期限相近的,剩余期限约9.68年的国债120009券,最新成交tCN120009=CFXS在3.5100%,较上日尾盘的3.50%水平变动不大.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 3.5171 3.3319
上日 2.9344 3.1481
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.0180/2.9450
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.7801/2.6981
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3010/3.2500 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
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--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。