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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 16:41 BJT

〔中国债市〕现券走势趋稳,新债招标结果略好但未明显提振二级市场

路透上海9月19日电---中国银行间债市周三国债等主要利率产品走势趋稳,显示美国QE3对现券的冲击已渐结束.另外,机构对短期内的政策稳定预期,盖住了略好于预期的新债招标结果影响,二级市场未受明显提振.

财政部今日稍早招标的10年期续发国债中标收益率略低于预期,同时招标的进出口行七年增发债定位亦偏低.二级市场初显走稳迹象,现券收益率从高位回落,机构在一级市场的热情亦明显提高.[ID:nSB1785500]

华南一银行交易员表示,对政策面可能会持续真空期的预期,削弱新债招标略好的影响,主要利率产品收益率变化不大.另外,对于日本推出新的宽松政策,现券市场反应则较为平淡.

自上周四美联储推出第三轮量化宽松政策(QE3)后,中国债市现券收益率在连升后昨日有所下跌,对前期涨势略有修正;日本央行周三放宽货币政策,将扩大资产购买规模,因全球需求放缓和中日两国关系紧张,削弱了近期内经济回暖的可能.[ID:nSB1785722]

与今日续发行国债期限相近的,剩余期限约9.68年的国债120009券,最新成交tCN120009=CFXS在3.5100%,较上日尾盘的3.50%水平变动不大.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 3.5171 3.3319

上日 2.9344 3.1481

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.0180/2.9450

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.7801/2.6981

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3010/3.2500 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

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