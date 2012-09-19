路透伦敦9月19日电---以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:欧元继续缓慢小幅走低,滑向1.3000,意味着短期或可见到1.3170成为高点.上档关键阻力位仍是1.3235,趋势线阻力位是2011年高点1.4940.若欧元能站上1.3240美元,则将上看1.3495,此处是1.4940跌向1.2045的50%回档位.若欧元跌破1.3000美元,则料回落到200日移动均线切入位1.2830.但只有收在200日移动均线下方,欧元才可能进一步跌向1.2650.起自低点1.2045的关键趋势线支撑目前回升到1.2560.
美元/日圆:中日紧张关系令日圆跌向趋势线阻力位79.15日圆,继续支撑着美元.200日移动均线切入位79.31日圆仍是回到上月高位79.70的主要障碍.若有回落,应会在78.20左右寻获支撑,因市场寻求筑底.
欧元/英镑:继本周未能靠近200日移动均线切入位0.8140英镑后,欧元继续跌向0.8000英镑.200日均线继续构成关键阻力.0.8000目前形成微弱支撑,若跌破此处且进一步滑落到0.7950下方,则欧元会继续下看0.7880.
英镑/美元:今年以来高点1.6305和本周高点1.6275仍然为关键水准,去年8月高点1.6590也是强力阻力位.英镑非常可能滑向1.6050美元,若跌破此处,则会看向始自8月低点1.5490的趋势线支撑位1.5970.只有跌破1.5860,才可能下看目标位1.5755,此为8月28日低点.始自1.5240的长期趋势线支撑位则在1.5605.
纽约 当日 今年来 2011年
0755GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.3066 1.3046 +0.15 +0.93 1.2945
美元/日圆 JPY= 79.00 78.80 +0.25 +2.68 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 103.25 102.78 +0.46 +3.70 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9272 0.9281 -0.10 -1.11 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.6262 1.6242 +0.12 +4.68 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9730 0.9741 -0.11 -4.54 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0459 1.0451 +0.08 +2.29 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8286 0.8270 +0.19 +6.45 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 82.650 82.350 +0.36 +5.10 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 65.510 65.180 +0.51 -45.19 119.530
英镑/日圆 GBPJPY=R 128.48 127.97 +0.40 +7.49 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2613 1.2630 -0.13 -3.91 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 高琦; 审校 程琳
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