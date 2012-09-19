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货币新闻 | 2012年 9月 19日 星期三 16:38 BJT

〔欧洲金融〕德国执政联盟议员建议欧洲央行仅监管系统重要性银行

路透柏林9月19日电---文件显示,德国执政联盟的议员们提议:

* 欧洲央行应当仅监管那些具有系统重要性的银行或是跨境银行

* 欧洲银行业重组的规则应当只是针对具有系统重要性的银行

* 议员们反对建立跨境银行存款保险机构的提议,希望由各个国家自行肩负起这个责任.(完)

--编译 程琳;审校 于春红

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