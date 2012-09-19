《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--9月19日

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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路透北京9月19日电---以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价: (本地时间16:28时,1港元=0.81379人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 (000002.SZ)200002.SZ 8.04 9.49 1.04 深物业 (000011.SZ)(200011.SZ) 6.37 3.71 2.11 南玻 (000012.SZ)(200012.SZ) 7.44 4.89 1.87 深康佳 (000016.SZ)(200016.SZ) 3.38 2.11 1.97 ST中华 (000017.SZ)(200017.SZ) 3.28 0.99 4.07 ST中冠 (000018.SZ)(200018.SZ) 6.74 2.88 2.88 深深宝 (000019.SZ)(200019.SZ) 8.43 5.33 1.94 深华发 (000020.SZ)(200020.SZ) 6.55 2.91 2.77 深赤湾 (000022.SZ)(200022.SZ) 9.08 9.23 1.21 招商地产000024.SZ200024.SZ 19.18 14.41 1.64 特力 (000025.SZ)(200025.SZ) 5.98 3.10 2.37 飞亚达 (000026.SZ)(200026.SZ) 8.68 5.89 1.81 一致药业(000028.SZ)(200028.SZ) 34.20 22.38 1.88 深深房 (000029.SZ)(200029.SZ) 3.36 2.02 2.04 ST盛润 (000030.SZ)(200030.SZ) 7.71 3.63 2.61 深南电 (000037.SZ)(200037.SZ) 4.48 2.13 2.58 中集集团(000039.SZ)200039.SZ 9.94 9.63 1.27 深纺织 (000045.SZ)(200045.SZ) 6.60 3.93 2.06 方大集团(000055.SZ)(200055.SZ) 4.58 2.29 2.46 深国商 (000056.SZ)(200056.SZ) 13.02 9.30 1.72 深赛格 (000058.SZ)(200058.SZ) 4.25 2.34 2.23 宝石 (000413.SZ)(200413.SZ) 11.69 5.16 2.78 小天鹅 (000418.SZ)(200418.SZ) 7.82 6.40 1.50 粤高速 (000429.SZ)(200429.SZ) 3.01 2.25 1.64 晨鸣纸业(000488.SZ)(200488.SZ) 3.82 2.75 1.71 ST珠江 (000505.SZ)(200505.SZ) 2.71 1.57 2.12 丽珠 (000513.SZ)200513.SZ 27.05 18.90 1.76 美菱电器(000521.SZ)(200521.SZ) 3.83 3.05 1.54 大冷股份(000530.SZ)(200530.SZ) 5.97 3.92 1.87 粤电力 (000539.SZ)(200539.SZ) 5.40 3.57 1.86 佛山照明(000541.SZ)(200541.SZ) 7.24 4.75 1.87 江铃汽车(000550.SZ)(200550.SZ) 14.49 14.51 1.23 沙隆达 (000553.SZ)(200553.SZ) 5.74 2.85 2.47 苏常柴 (000570.SZ)(200570.SZ) 5.14 2.86 2.21 威孚高科(000581.SZ)(200581.SZ) 24.95 17.64 1.74 古井贡酒(000596.SZ)(200596.SZ) 33.08 21.08 1.93 ST东海 (000613.SZ)(200613.SZ) 3.43 1.75 2.41 长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ) 5.07 2.80 2.23 京东方 (000725.SZ)(200725.SZ) 1.98 1.21 2.01 鲁泰 (000726.SZ)(200726.SZ) 6.29 6.89 1.12 本钢板材(000761.SZ)(200761.SZ) 3.52 2.29 1.89 张裕 (000869.SZ)(200869.SZ) 46.94 36.15 1.60 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算.(完) --发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。