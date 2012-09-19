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货币新闻 | 2012年 9月 19日 星期三 16:43 BJT

〔英国央行〕通胀前景恶化,一委员认为有理由采取更多QE措施--会议记录

路透伦敦9月19日电---周三公布的英国央行9月会议记录显示,本月稍早该行的政策制定者认为英国经济的短期通胀前景已经恶化,不过有委员仍认为或仍将需要进一步刺激经济.

英国央行表示,较高的油价,以及食品和公用事业价格攀升的威胁,意味着通胀率放缓的速度或许不会如一个月前预估的那么快,而这将侵蚀消费者的可支配收入.

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