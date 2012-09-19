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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 17:11 BJT

〔路透基点〕华润控股2亿美元三年期定期贷款案完成签约--RLPC

路透香港9月19日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导,中国华润(控股)的2亿美元三年期定期贷款案已于9月14日书面签署.

一如先前报导,此案获得超额认贷,六家银行参与联贷.

统筹主办行(MLA)和额度分配行为中国信托商业银行、台北富邦商业银行(管理行)、以及兆丰国际商业银行,分别承贷4,000万美元、4,000万美元以及2,500万美元.

富邦银行香港以MLA身份加入,承贷2,500万美元.

五家银行担任主办行:彰化银行、玉山银行香港、华南银行国际金融业务分行(OBU)、土地银行OBU、及中国输出入银行.中国输出入银行承贷1,000万美元,其余各承贷1,500万美元.

这是首宗完全由台资银行牵头办理的中国国企贷款个案.

承贷2,500万美元可获综合收益180个基点与委托主办行头衔,承贷1,500万美元可获综合收益176.7个基点与主办行头衔.

贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码165个基点.

贷款动用期限为六个月,承诺费为30个基点.

消息人士称,此案采尽最大努力承担(best-effort basis)形式,仅锁定台资银行.

贷款资金用于营运资本.(完)

--编译 隋芬;审校 蔡美珍

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