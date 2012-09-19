德国最大担忧是中国 而非希腊

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林9月19日电（记者 Michael Stott）---将决定欧元区未来的是德国，而非比利时，因为作为欧盟的主要出资国，德国的经济力量和影响力让其在关键决定上拥有否决权。

因此，当发现德国的政界高层主要担心的不是希腊会否信守改革承诺，也不是西班牙要求欧盟进行救助，一定很令人惊讶。

作为世界第三大出口国，德国更担心的是中国是否对它的机械产品和汽车失去兴趣，以及在2030年德国制造商该生产什么。

主导德国政治舞台的是德国政界女强人总理默克尔。现在距德国大选还有一年多的时间，她看起来很难被打败。

民调显示，基民盟和基社盟的支持率为35-39%，远高于反对党社会民主党，后者支持率为26-30%，反对党绿党排在第三位，支持率为12-15%。排在之后的是另外三个较小政党。

执政联盟在德国很常见，因此单从数字上分析，若多党联合执政，默克尔明年被赶下台也是可能的，但很少有人持这种观点。

反对派一位资深政客称：“说实话，我认为默克尔在德国国内不面临风险。她非常强悍，国人深信她是危机解决家。”

默克尔2005年上台执政，被《福布斯》杂志评为世界上最有权力的女性。

默克尔从一开始就拒绝接受大胆、全面的欧元区危机解决方案，遭到其他国家批评人士的指责，但在崇尚谨慎、深思、节俭和努力工作的德国国内，国民对此却很受用。（完）