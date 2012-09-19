德国最大担忧是中国 而非希腊

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林9月19日电（记者 Michael Stott）---将决定欧元区未来的是德国，而非比利时，因为作为欧盟的主要出资国，德国的经济力量和影响力让其在关键决定上拥有否决权。
因此，当发现德国的政界高层主要担心的不是希腊会否信守改革承诺，也不是西班牙要求欧盟进行救助，一定很令人惊讶。
作为世界第三大出口国，德国更担心的是中国是否对它的机械产品和汽车失去兴趣，以及在2030年德国制造商该生产什么。
主导德国政治舞台的是德国政界女强人总理默克尔。现在距德国大选还有一年多的时间，她看起来很难被打败。
民调显示，基民盟和基社盟的支持率为35-39%，远高于反对党社会民主党，后者支持率为26-30%，反对党绿党排在第三位，支持率为12-15%。排在之后的是另外三个较小政党。
执政联盟在德国很常见，因此单从数字上分析，若多党联合执政，默克尔明年被赶下台也是可能的，但很少有人持这种观点。
反对派一位资深政客称：“说实话，我认为默克尔在德国国内不面临风险。她非常强悍，国人深信她是危机解决家。”
默克尔2005年上台执政，被《福布斯》杂志评为世界上最有权力的女性。
默克尔从一开始就拒绝接受大胆、全面的欧元区危机解决方案，遭到其他国家批评人士的指责，但在崇尚谨慎、深思、节俭和努力工作的德国国内，国民对此却很受用。（完）
--编译：程芳 发稿：张家伟
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。