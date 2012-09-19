《中国企业债发行日程表》--9月19日

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ==================================================================================== *慈溪国资 8 7 6.60% AA 9/20-9/26 瑞信方正证券 投资控股 (中国投资担保有限公司提供担保) (第3-7年每年末偿还20%本金) ==================================================================================== 无锡建设发 12 7 6.60% AA+ 9/17-9/21 国泰君安证券 展投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 包头国资 8 7 7.03% AA 9/17-9/21 长江证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 无锡太湖国际科 10 7 7.60% AA- 9/17-9/21 华泰联合证券 技园投资开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/无锡 市新区经济发展集团总公司担保) ==================================================================================== 平湖城投 9 7 7.20% AA 9/18-9/24 国信证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 温岭国资 14 7 7.18% AA 9/18-9/24 国信证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 暂无 ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 李宏薇; 审校 曹巍浩 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。