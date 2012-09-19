版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 17:29 BJT

《中国企业债发行日程表》--9月19日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体  拟发规模   期限(年)   年利率        主体评级   发行时间    主承销商
          (亿元人民币) 
====================================================================================
*慈溪国资       8        7         6.60%            AA     9/20-9/26  瑞信方正证券  
投资控股             (中国投资担保有限公司提供担保)
                     (第3-7年每年末偿还20%本金)
====================================================================================
无锡建设发      12        7         6.60%           AA+    9/17-9/21  国泰君安证券
展投资公司           (第3-7年末每年偿还20%本金)    
====================================================================================
包头国资         8        7         7.03%           AA     9/17-9/21    长江证券
                     (第3-7年末每年偿还20%本金)    
====================================================================================
无锡太湖国际科  10        7         7.60%           AA-    9/17-9/21  华泰联合证券
技园投资开发公司     (第3-7年末每年偿还20%本金/无锡
                     市新区经济发展集团总公司担保)       
====================================================================================
平湖城投         9        7         7.20%           AA     9/18-9/24    国信证券
                      (第3-7年末每年偿还20%本金)
====================================================================================
温岭国资        14        7         7.18%           AA     9/18-9/24    国信证券
                      (第3-7年末每年偿还20%本金)
====================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
=====================================================================================
暂无
=====================================================================================

  注:*表示新增.(完)

  --整理 李宏薇; 审校 曹巍浩

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐