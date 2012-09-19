〔背景资料〕全球主要国家及地区最新指标利率一览表

日本央行周三一如预期维持指标利率目标在0-0.1%不变,同时放宽货币政策,增加资产购买规模,因全球需求放缓和中日两国关系紧张,削弱了近期内经济回暖的可能.央行将资产购买与贷款计划规模扩大10万亿(兆)日圆(1,270亿美元),至80万亿日圆,增加的部分将用于购买公债和贴现国库券.[ID:nSB1785722]

英国央行9月会议记录显示,本月稍早该行的政策制定者认为英国经济的短期通胀前景已经恶化,不过有委员仍认为或仍将需要进一步刺激经济.央行表示,较高的油价,以及食品和公用事业价格攀升的威胁,意味着通胀率放缓的速度或许不会如一个月前预估的那么快,而这将侵蚀消费者的可支配收入.[ID:nSB1786166]

两名美国联邦储备理事会(FED,美联储)官员周二表示,当两项购债计划中的一项在年底到期后,美联储的积极政策立场不会动摇.不过美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称,美联储应该等到出现更明确的经济疲弱迹象,再出第三轮量化宽松(QE3),并补充称若有投票权,他会投下反对票.[ID:nSB1784706][ID:nSB1784938]

泰国央行会议记录显示,本月早前货币政策委员会(MPC)在委员看法存在分歧的情况下维持指标利率不变,是因为国内需求稳健,民间信贷在继续强劲增加.[ID:nSB1785370]

最新利率水准* 最近一次变动

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美洲

美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点

基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点

加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点

巴西 Selic利率7.5% 2012年8月29日降50基点

亚洲

日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点

中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点

一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点

台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点

担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点

短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点

香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点

韩国 基本利率(base rate)目标3.00% 2012年7月12日降25基点

澳洲 隔夜拆款利率3.50% 2012年6月5日降25基点

马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点

新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点

泰国 一天期附买回利率3.00% 2012年1月25日降25基点

菲律宾 隔夜借款利率3.75% 2012年7月26日降25基点

印度 附买回利率8.00% 2012年4月17日降50基点

附卖回利率7.00% 2012年4月17日降50基点

欧洲

欧元区 主要再融资利率0.75% 2012年7月5日降25基点

英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves)

瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点

瑞典 附买回利率1.25% 2012年9月6日降25基点

挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点

俄罗斯 指标再融资利率8.00% 2011年12月23日降25基点

一天期存款利率4.00% 2011年12月23日升25基点

非洲

南非 附买回利率5.5% 2010年11月18日降50基点

* 以宣布日为准,多数变动于宣布翌日生效.

** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%.(完)