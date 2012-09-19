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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 17:06 BJT

〔标题新闻〕马来西亚8月CPI较上年同期增长1.4%,符合路透预估,经季节调整后较前月增长0.2%

注:消费者物价指数(CPI)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nK7E8EU01M]

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