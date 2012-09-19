《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月19日

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *中航工业集团 100 20 9 9/20簿记建档 工商银行 AAA 9/21 9/24 浦发银行 ============================================================================================= *中国中冶 100 30 9 9/20簿记建档 农业银行 AAA 9/21 9/24 (601618.SS)(1618.HK) 民生银行 ============================================================================================= 中国航油 100 30 6 9/20簿记建档 浙商银行 AAA 9/21 9/24 南京银行 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *中国水电 22 10 12 9/24簿记建档 农业银行 AAA 9/25 9/26 (601669.SS) ============================================================================================= *龙力生物 6.5 3.5 12 9/26簿记建档 华夏银行 AA- 9/28 9/29 (002604.SZ) ============================================================================================= *平高电气 5 5 12 9/26簿记建档 广发银行 AA 9/27 9/28 (600312.SS) ============================================================================================= *华联股份 6 6 12 9/26簿记建档 北京银行 AA- 9/27 9/28 (000882.SZ) ============================================================================================= 天津建材集团 8 4 12 9/20簿记建档 兴业银行 AA- 9/21 9/24 ============================================================================================= 河北冀衡集团 4.4 2.4 12 9/20簿记建档 工商银行 A+ 9/21 9/24 ============================================================================================= 宁沪高速 10 10 12 9/20簿记建档 建设银行 AAA 9/21 9/24 (600377.SS) ============================================================================================= 强生控股 8 5 12 9/20簿记建档 上海银行 AA+ 9/21 9/24 (600662.SS) ============================================================================================= 佛山市公用事 6 3 12 9/20簿记建档 农业银行 AA 9/24 9/25 业控股有限公司 ============================================================================================= 万里扬 6 3 12 9/20簿记建档 招商银行 AA- 9/24 9/25 (002434.SZ) ============================================================================================= 宁波开发 10 5 12 9/21簿记建档 上海银行 AA+ 9/24 9/25 投资集团 ============================================================================================= 广州万宝集团 16 8 12 9/21簿记建档 农业银行 AA 9/24 9/25 ============================================================================================= 江苏苏通大桥 10 10 12 9/21簿记建档 招商银行 AA 9/25 9/26 ============================================================================================= 新疆新业国资 16 8 12 9/25簿记建档 交通银行 AA+ 9/26 9/27 兴业银行 ============================================================================================= 华电能源 13 13 12 9/25簿记建档 兴业银行 AA+ 9/26 9/27 (600726.SS) 中信银行 ============================================================================================= 广州纺织 6.8 2 12 9/25簿记建档 北京银行 AA- 9/26 9/27 工贸企业集团 ============================================================================================= 淮南矿业集团 68 30 12 9/25簿记建档 民生银行 AAA 9/26 9/27 ============================================================================================= 湖北能源集团 20 20 12 9/25簿记建档 建设银行 AA+ 9/26 9/27 光大银行 ============================================================================================= 百联集团 29 20 12 9/25簿记建档 工商银行 AAA 9/26 9/27 ============================================================================================= 德美化工 5 1 12 9/25簿记建档 招商银行 AA- 9/27 9/28 (002054.SZ) ============================================================================================= 山东三星集团 10 6 12 推迟发行 中信银行 AA- -- -- ============================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *光明食品集团 20 20 3 9/26簿记建档 浦发银行 AA+ 9/27 9/28 (浮息,一年定存基准) 北京银行 ============================================================================================= *河南交通 20 10 5 9/26簿记建档 招商银行 AA+ 9/28 9/29 投资集团 ============================================================================================= 甘肃省公路航 50 20 10 9/20簿记建档 民生银行 AA+ 9/24 9/25 空旅游投资集团 (附第5年末发行人上调票面利率 中信银行 选择权及投资者回售选择权) ============================================================================================= 重庆机电控 6 6 5 9/20簿记建档 光大银行 AA 9/21 9/24 股集团公司 ============================================================================================= 盘江投资控股 20 10 5 9/20簿记建档 工商银行 AA+ 9/21 9/24 ============================================================================================= 山西能源交通 17 17 5 9/21簿记建档 中信银行 AA+ 9/25
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。