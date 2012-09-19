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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 17:10 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月19日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商    主体评级   起息日    上市日 
             (亿元)    (亿元)   (月)                                      (缴款日) 
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*中航工业集团  100       20      9    9/20簿记建档   工商银行     AAA       9/21      9/24
                                                     浦发银行 
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*中国中冶      100       30      9    9/20簿记建档   农业银行     AAA       9/21      9/24
(601618.SS)(1618.HK)                                 民生银行
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中国航油       100       30      6    9/20簿记建档   浙商银行     AAA       9/21      9/24
                                                     南京银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人      注册金额   拟发规模  期限     发行日        主承销商  主体评级   起息日   上市日 
              (亿元)     (亿元)   (月)                                       (缴款日)   
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*中国水电        22        10      12    9/24簿记建档    农业银行     AAA      9/25     9/26
(601669.SS)
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*龙力生物         6.5       3.5    12    9/26簿记建档    华夏银行     AA-      9/28     9/29
(002604.SZ)
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*平高电气         5         5      12    9/26簿记建档    广发银行     AA       9/27     9/28
(600312.SS)
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*华联股份         6         6      12    9/26簿记建档    北京银行     AA-      9/27     9/28
(000882.SZ)
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天津建材集团      8         4      12    9/20簿记建档    兴业银行     AA-      9/21     9/24
=============================================================================================
河北冀衡集团    4.4       2.4      12    9/20簿记建档    工商银行     A+       9/21     9/24
=============================================================================================
宁沪高速         10        10      12    9/20簿记建档    建设银行     AAA      9/21     9/24 
(600377.SS)   
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强生控股          8         5      12    9/20簿记建档    上海银行     AA+      9/21     9/24
(600662.SS)
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佛山市公用事      6         3      12    9/20簿记建档    农业银行     AA       9/24     9/25
业控股有限公司 
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万里扬            6         3      12    9/20簿记建档    招商银行     AA-      9/24     9/25
(002434.SZ)
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宁波开发         10         5      12    9/21簿记建档    上海银行     AA+      9/24     9/25
投资集团  
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广州万宝集团     16         8      12    9/21簿记建档    农业银行     AA       9/24     9/25
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江苏苏通大桥     10        10      12    9/21簿记建档    招商银行     AA       9/25     9/26
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新疆新业国资     16         8      12    9/25簿记建档    交通银行     AA+      9/26     9/27
                                                         兴业银行
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华电能源         13        13      12    9/25簿记建档    兴业银行     AA+      9/26     9/27
(600726.SS)                                              中信银行
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广州纺织          6.8       2      12    9/25簿记建档    北京银行     AA-      9/26     9/27
工贸企业集团
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淮南矿业集团     68        30      12    9/25簿记建档    民生银行     AAA      9/26     9/27
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湖北能源集团     20        20      12    9/25簿记建档    建设银行     AA+      9/26     9/27
                                                        光大银行 
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百联集团         29        20      12    9/25簿记建档    工商银行     AAA      9/26     9/27
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德美化工          5         1      12    9/25簿记建档    招商银行     AA-      9/27     9/28
(002054.SZ) 
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山东三星集团     10         6      12      推迟发行      中信银行     AA-       --       --
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

 发行人     注册金额  拟发规模  期限     发行日        主承销商   主体评级   起息日    上市日 
             (亿元)    (亿元)   (年)                                        (缴款日)
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*光明食品集团  20        20      3     9/26簿记建档    浦发银行      AA+      9/27      9/28
                         (浮息,一年定存基准)           北京银行
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*河南交通      20        10      5     9/26簿记建档    招商银行      AA+      9/28      9/29
投资集团
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甘肃省公路航   50        20     10     9/20簿记建档    民生银行      AA+      9/24      9/25
空旅游投资集团   (附第5年末发行人上调票面利率          中信银行
                 选择权及投资者回售选择权)
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重庆机电控      6         6      5     9/20簿记建档    光大银行      AA       9/21      9/24
股集团公司
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盘江投资控股   20        10      5     9/20簿记建档    工商银行      AA+      9/21      9/24
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山西能源交通   17        17      5     9/21簿记建档    中信银行      AA+      9/25

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