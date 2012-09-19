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货币新闻 | 2012年 9月 19日 星期三 17:31 BJT

〔中日关系〕中国国家副主席习近平呼吁日本在钓鱼岛争议中克制行为

路透北京9月19日电---中国新华社报导,中国国家副主席习近平周三表示,日本应该克制其行为,停止侵犯中国主权.

根据新华社报导,习近平指出,日本"购买"钓鱼岛是一场闹剧.

习近平是在会晤美国国防部长帕内塔时,作出上述表示.(完)

--编译 蔡美珍;审校 程琳

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