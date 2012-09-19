〔中国经济〕今年有望实现预期增长目标,未来10年可保持7%-8%增速--专家

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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路透北京9月19日电---中国国际经济交流中心理事长曾培炎周三称,随着前期政策效应的逐步显现和后续政策的出台,大陆经济今年有望实现年初预期的增长目标.
新华社报导援引他在海峡两岸企业家紫金山峰会上并指出,"预计今后10年乃至更长一段时间,大陆经济仍可保持7%-8%的增长速度".
中国今年初制定的全年经济增长目标是7.5%.
曾培炎并表示,在当前国际经济形势下,应将两岸经济合作放到更加突出重要的位置,充分发挥企业在两岸经济合作中的主体作用,深化合作,共渡难关.
同时,中国国民党荣誉主席连战在同一场合并提出,应加快两岸经济合作框架协议后续协商进程,争取尽早就货物贸易、服务贸易达成共识.落实两岸投资保护和促进协议,进一步优化投资环境,扩大陆资来台投资,平衡两岸投资.
中国二季度GDP(国内生产总值)增幅回落到7.6%.中国全国人大常委、民建中央副主席辜胜阻此前曾表示,中国经济增长质量明显提高,全年GDP增幅有望保持在7.5-8%左右.[ID:nSB1779404]
中国国务院近日确定促进外贸稳定增长的八大政策措施.此前,国家发改委批复了一批机场和水电建设项目、城市轨道交通项目建设规划、地区公路工程项目和污水处理项目,投资额超过一万亿元人民币.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。