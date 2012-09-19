〔中国经济〕未来三年将取缔关闭约两万座金属非金属矿山--新华

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京9月19日电---新华社周三报导称,到2015年底前,中国将取缔关闭约两万座非法违法、不符合国家和地方产业政策、安全保障能力低下的金属非金属矿山.
此举意在尽快解决金属非金属矿山"多、小、散、差"的问题,继续降低非煤矿山事故总量,遏制重特大事故发生.
报导援引国家安全监管总局局长杨栋梁在全国非煤矿山整顿关闭暨"打非治违"工作推进会上称,近年来,中国非煤矿山安全生产基础有很大改善,安全状况逐年好转.但与此同时,目前仍有九万余座金属非金属矿山,其中95%为小型矿山.
"整顿关闭工作要保护先进,淘汰落后,关小扶大,有序推进."同时兼任国务院安全生产委员会副主任的杨栋梁并称,要鼓励规模大和技术、管理、装备水平高的矿山整合兼并其他矿山.
此次金属非金属矿山整顿关闭工作的重点是存在严重非法违法行为的矿山,包括没有依法取得采矿许可证、安全生产许可证等证照,擅自从事矿产资源开采的;关闭后擅自恢复生产的;存在以探代采、越界开采等违法行为,且拒不整改的;采矿许可证和安全生产许可证过期作废的等.
此外,工作重点还包括隐患严重、限期停产整顿后仍不具备安全生产条件的矿山,以及技术落后、安全保障能力低下的矿山.(完)
--发稿 李文科; 审校 曾祥进
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。