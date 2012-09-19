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货币新闻 | 2012年 9月 19日 星期三 18:01 BJT

〔欧洲汇市〕欧元/美元跌至日低,兑日圆缩减涨幅

路透伦敦9月19日电---欧元兑美元周三欧洲盘中跌至日低,回吐稍早涨幅,交易商援引传言称有欧洲银行业者抛售欧元,投资人则是了结欧元/日圆稍早获利.

欧元兑美元EUR=在电子交易平台EBS下跌0.2%至1.30109,据传1.3000下方有停损卖盘.先前一度触及1.30856高点.

欧元兑日圆亦回吐日央行公布新一波宽松政策后的涨幅.欧元兑日圆EURJPY=R持平于102.82,脱离稍早高点103.63.(完)

--编译 张明钧;审校 程琳

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