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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 18:25 BJT

〔东南亚股市〕多数收高,因日本央行宽松政策决定鼓舞风险人气

路透曼谷9月19日电---东南亚股市周三多数收高,因日本央行放宽货币政策,帮助推高了风险人气,而且全球油市上涨带来对大宗商品类股的逢低买盘.

泰国股市.SETI收高1%,至1996年6月来最高收位.炼油商IRPC(IRPC.BK)跳涨4.2%,因获利前景良好.

印尼股市.JKSE上涨0.5%.煤矿板块领涨,Harum

Energy(HRUM.JK)和Bumi Resources(BUMI.JK)分别上涨3.2%和4.8%.

菲律宾股市.PSI逆势下跌0.3%,不过年内迄今仍累计攀升21.6%,为该地区表现次佳的市场.

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