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货币新闻 | 2012年 9月 19日 星期三 18:34 BJT

〔芝加哥期市〕小麦期货上涨2.0%,近期下跌后出现逢低买盘

路透汉堡9月19日电---欧洲交易商表示,芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货12月合约WZ2周三一度上涨2.0%至每蒲式耳8.80-3/4美元,因在近期下跌后出现逢低买盘.(完)

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