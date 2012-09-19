版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 18:39 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货小幅收低,关注出口数据

路透吉隆坡9月19日电---马来西亚棕榈油期货周三小幅收低,美国大豆单产优于预期引发尾盘抛售,抵消了出口数据预期强劲带来的涨势.

周二棕榈油期货一度重挫5.3%,因报导称美国中西部大豆在旱灾中的受损程度不像预期那样糟,且收割进程很快.之后市场人气一直保持谨慎.

棕榈油可用作豆油替代品.

辉立期货分析师Ker Chung Yang称,棕榈油期货首道支撑位可能在2,840美元,但也可能追随大豆一道进一步下跌.

"空头回补可能还会再延续一天,但我们需要明白,毛棕榈油或将延续疲态."Ker称.

指标12月棕榈油期货FCPOc3收低0.1%,至2,859马币.

总成交量为44,696口,高于往常的25,000口.

路透技术分析师王涛称,技术面显示,马来西亚棕榈油期货或将再次测试2,832马币的支撑位,在下行动能拖累下有可能跌至2,719.(完)

--编译 程琳;审校 王洋

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐