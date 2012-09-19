〔马来西亚期市〕棕榈油期货小幅收低,关注出口数据

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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路透吉隆坡9月19日电---马来西亚棕榈油期货周三小幅收低,美国大豆单产优于预期引发尾盘抛售,抵消了出口数据预期强劲带来的涨势.
周二棕榈油期货一度重挫5.3%,因报导称美国中西部大豆在旱灾中的受损程度不像预期那样糟,且收割进程很快.之后市场人气一直保持谨慎.
棕榈油可用作豆油替代品.
辉立期货分析师Ker Chung Yang称,棕榈油期货首道支撑位可能在2,840美元,但也可能追随大豆一道进一步下跌.
"空头回补可能还会再延续一天,但我们需要明白,毛棕榈油或将延续疲态."Ker称.
指标12月棕榈油期货FCPOc3收低0.1%,至2,859马币.
总成交量为44,696口,高于往常的25,000口.
路透技术分析师王涛称,技术面显示,马来西亚棕榈油期货或将再次测试2,832马币的支撑位,在下行动能拖累下有可能跌至2,719.(完)
--编译 程琳;审校 王洋
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。