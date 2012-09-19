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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 18:57 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油价格跌至一个月低点,裂解价差小升

路透新加坡9月19日电---亚洲石脑油价格周三跌至一个月低点每吨957美元,但裂解价差小升至两日高位每吨110.93美元.

不过对于裂解价差的小幅上扬,卖家并未感到高兴,称这是因为布兰特原油走跌,与基本面无关.

相较于9月初,目前亚洲石脑油裂解价差已下跌了约19.5%.

一位在北亚的交易员说:"目前没有最终用户的需求,市场的供给较之前更多."

印度的石脑油出口预计将在10月回升至约75万吨,本月因为炼厂维护和汽油需求坚挺,其出口降至逾三年低点,不足55万吨.

不过供给增多之际,石化利润率却受到压制.

亚洲汽油裂解价差处在两日高点,报每桶8.54美元,因布兰特原油下跌且有来自斯里兰卡的需求.(完)

--编译 王洋;审校 于春红

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