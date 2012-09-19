〔美国数据〕9月14日止当周抵押贷款申请下滑,但再融资需求上升

路透纽约9月19日电---周三公布的行业报告显示,上周美国住房抵押贷款申请下滑,不过再融资需求上升,因抵押利率降至纪录低点.

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示,9月14日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下滑0.2%至851.6.该指数涵盖了再融资与购房需求.

经季节调整后的再融资申请指数增长0.8%至4,765.3.房屋销售领先指标--购房抵押贷款申请指数下滑3.8%至185.7.

再融资占整体抵押贷款活动的比例从之前一周的80%升至81%.

该周30年期固息抵押贷款利率平均为3.72%,下降3个基点,创下有调查纪录以来的最低.

根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)