〔美国数据〕9月14日止当周抵押贷款申请下滑,但再融资需求上升

全球债市：知名基金经理人冈德拉克预计，10年期美债收益率将跌破2.25%
路透纽约2月24日 - DoubleLine Capital执行长、知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周五预计，随着全球投资者寻求避险，指标10年期美债收益率将跌破2.25%。
路透纽约9月19日电---周三公布的行业报告显示,上周美国住房抵押贷款申请下滑,不过再融资需求上升,因抵押利率降至纪录低点.
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示,9月14日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下滑0.2%至851.6.该指数涵盖了再融资与购房需求.
经季节调整后的再融资申请指数增长0.8%至4,765.3.房屋销售领先指标--购房抵押贷款申请指数下滑3.8%至185.7.
再融资占整体抵押贷款活动的比例从之前一周的80%升至81%.
该周30年期固息抵押贷款利率平均为3.72%,下降3个基点,创下有调查纪录以来的最低.
根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)
--编译 王洋;审校 于春红
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路透上海2月27日 - 中国大型券商--东方证券首席经济学家邵宇指出，虽然近期国内工业制成品价格上涨较快，但今年中国物价总体上将呈现温和上涨，这将有助于提高企业盈利水平，因此今年看好权益类投资。
路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30