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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 19:39 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差持坚,因印尼和斯里兰卡现货需求浮现

路透新加坡9月18日电---亚洲柴油裂解价差周三持坚,因印尼和斯里兰卡的现货需求浮现,料将推动高硫柴油升水上涨.

路透数据显示,即期柴油裂解价差上涨0.36美元,报每桶较迪拜原油升水19.36美元.

丰益国际寻求10月装运的柴油.此前印尼Petral已经在标购.后者料总共买入400-500万桶10月船期的柴油,因国内需求稳定.

交易商称,矿业需求微升,亦提振柴油需求.

斯里兰卡Lanka IOC寻求高硫柴油.

肯尼亚也出现在现货市场,寻求近40万吨油品,包括柴油和航煤,这将支撑含硫500ppm柴油的升水.

消息人士表示,印度Essar Oil卖出两批船货,为近两年的首次出口,因本月强降雨导致国内需求放缓.(完)

--编译 王翔琼;审校 王洋

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