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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 19:42 BJT

〔国际油市〕亚洲380-cst燃料油现货升水跌至六个月低位

路透新加坡9月19日电---亚洲燃料油市场周三扩大跌势,380-cst燃料油现货价差跌至六个月低点,因供应增多.

根据路透数据,380-cst燃料油现货价差降至较新加坡现货报价升水0.10美元,为3月12日以来最低.

业界消息人士称,中国独立炼厂的需求依旧低迷,进一步打压了市场人气.

但有一些来自斯里兰卡的需求,Ceylon Petroleum Corp (Ceypetco)招标购买四万吨高硫燃料油.

亚洲收盘时,10/11月燃料油即期跨月价差上涨0.25美元,报逆价差每吨3.13美元,为两日最高位.

路透数据显示,10月炼油利润率下降0.02美元,至每桶较迪拜原油贴水5.70美元,为两日最低位.(完)

--编译 于春红;审校 王洋

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