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货币新闻 | 2012年 9月 19日 星期三 20:00 BJT

〔欧洲政经〕梅克尔称将同奥朗德讨论欧洲宇航防务集团与BAE的合并计划

路透柏林9月19日电---德国总理梅克尔称周三表示:

* 将与法国总统奥朗德讨论BAE Systems(BAES.L)和空客母公司欧洲宇航防务集团(EADS)EAD.PA的合并计划

* 她与法国总体奥朗德相互信任,将寻求对整个欧洲都有利的解决办法

* 周六与奥朗德的会谈还将涉及如何强化欧元区的问题.(完)

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