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货币新闻 | 2012年 9月 19日 星期三 20:00 BJT

〔西班牙评级〕短期内不太可能被下调至非投资级别--标准普尔

路透伦敦9月19日电---标准普尔负责欧洲、中东和非洲(EMEA)主权评级的主管Moritz Kraemer周三对路透电视称,西班牙债信评级短期内不太可能被下调至非投资级别.(完)

--编译 于春红;审校 王洋

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