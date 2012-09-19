〔 美国热股〕微软派息增长放缓,股价早盘微跌

日本股市：日经指数跌至两周半低位，受日圆走强和金融股疲弱拖累
“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
路透9月19日电---微软(MSFT.O)周二宣布将股东派息提高15%,这标志着该公司派息增长放缓.之前一年全球计算机销售低迷,而且微软一起失败的收购导致大额减计.
该公司股价周三早盘微跌0.08%,报31.14美元.(完)
--编译 李春喜;审校 李军
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“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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