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市场报道 | 2012年 9月 19日 星期三 22:05 BJT

〔 美国热股〕微软派息增长放缓,股价早盘微跌

路透9月19日电---微软(MSFT.O)周二宣布将股东派息提高15%,这标志着该公司派息增长放缓.之前一年全球计算机销售低迷,而且微软一起失败的收购导致大额减计.

该公司股价周三早盘微跌0.08%,报31.14美元.(完)

--编译 李春喜;审校 李军

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