〔美国热股〕阿里巴巴与雅虎完成第一阶段回购,雅虎股价上涨

路透9月19日电---雅虎(YHOO.O)和中国最大电子商务公司阿里巴巴集团[ALIAB.UL]宣布,阿里巴巴已完成股份回购的第一阶段交易,涉及的交易金额约为76亿美元.而雅虎股东将有36.5亿美元税后收益入账.[ID:nSB1784854]