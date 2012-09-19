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市场报道 | 2012年 9月 19日 星期三 22:50 BJT

〔美国热股〕阿里巴巴与雅虎完成第一阶段回购,雅虎股价上涨

路透9月19日电---雅虎(YHOO.O)和中国最大电子商务公司阿里巴巴集团[ALIAB.UL]宣布,阿里巴巴已完成股份回购的第一阶段交易,涉及的交易金额约为76亿美元.而雅虎股东将有36.5亿美元税后收益入账.[ID:nSB1784854]

雅虎股价周三早盘上涨0.4%,报15.97美元.(完)

--编译 李春喜;审校 李军

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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