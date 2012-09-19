〔欧洲汇市〕英镑兑美元走低,因获利了结而承压

* 英镑小幅走低,因部分投资者锁定获利

* 英国央行政策委员一致同意保持利率和量化宽松规模不变

* 日本央行放宽政策,扶助英镑/日圆走强

路透伦敦9月19日电---英镑兑美元周三小幅走软,因投资者风险胃纳有所降低,且在英镑近期大涨至四个半月高位后锁定获利.

英国央行9月会议记录显示,九位政策委员一致同意保持利率和量化宽松计划规模不变,与市场预期一致,对英镑影响甚微.

不过,策略师表示,英镑的跌势受欧元/美元走软驱动.在上周美国联邦储备理事会(FED,美联储)宣布推出新一轮刺激举措后,同被视为风险较高货币的英镑和欧元兑美元走强.

"英镑之前大涨,因此,目前投资者稍作喘息,思考未来走向是不可避免的,我们可以看到部分押注被出脱,"纽约梅陇银行的汇市策略师Neil Mellor表示.

"英国央行的会议记录显示政策没有任何改变.他们仍对进一步推出量化宽松的可能性持开放态度,任何一家明智的央行都会这么说."

会议记录还显示,有部分委员认为,英国经济可能需要进一步的刺激,使有关英国央行将在11月会议上扩大购债计划规模的臆测犹存.

英镑兑美元GBP=D4跌0.1%,至1.6219美元,从周一触及的4月底以来最高1.6276美元回落.

交易商称,1.6270-90美元左右的卖盘扶助限制稍早的涨势,且在年内高位1.6304美元处有强劲阻力.据称,在该水平之上有止损单.

Rabobank的策略师Jane Foley称,如果美元重拾普跌之势,英镑在未来几天可能升穿1.63美元,但英镑走势受更广泛市场的人气所左右,而非英国数据.

交易商仍然关注欧洲情势的发展,西班牙是否求助的不确定性继续重压欧元,限制风险胃纳.

欧元兑英镑EURGBP=D4上扬0.1%,报0.8038英镑.从周五触及的三个月高位0.8114英镑回落.

英镑兑日圆GBPJPY=R盘中触及四个月高位128.81日圆,之前日本央行宣布将资产购买计划规模增加10万亿日元,超过预期.

但稍后,英镑/日圆逆转涨势,受日圆全面反弹之势拖累,尾盘报127.40日圆.(完)

--编译 母红;审校 李军

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