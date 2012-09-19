〔欧元债市〕西班牙公债标售前收益率下跌,德债价格上涨

* 公债标售前,西班牙公债收益率下降

* 两年期德债标售稳健,西班牙担忧提供支撑

* 买需为自1月以来最强劲

路透伦敦9月19日电---西班牙公债收益率(殖利率)周三下跌,市场人士相信该国明天的公债标售将进展顺利.不过围绕该国不愿寻求援助的担忧刺激避险德债上涨.

在周四标售新三年期公债前,西班牙公债收益率最多下跌20个基点.此外,该国还将标售10年债,规模不超过45亿欧元.根据路透数据,这可能是自3月初以来的最大规模的标售.

周二西班牙短债标售获得不错买需,但收益率仍居高不下.

"我们看到新三年债在国内市场有不错的买需,"一名交易商在谈及发行前交易(也称作灰市,grey market)时表示.

"昨天的短债表示还可以,我们不指望明天的标售有多么火爆."

西班牙10年债收益率ES10YT=TWEB下跌20个基点,报5.73%,这种人气改善也拉低了意大利公债收益率.

交易商称,新三年债在发行前市场的收益率报3.85%左右,与其他类似债券相比较为便宜.

不过,瑞银利率策略师Gianluca Ziglio表示,未来数周西班牙公债收益率可能徘徊在当前水平,给予西班牙政府在10月8日的欧元集团财长会议上一些回旋余地.

"在会议之前,西班牙公债与德债利差不会受到很大影响,但会后等候时间越久,利差就越有可能再次扩大,"Ziglio表示.

"西班牙与意大利公债目前是风险资产,"Investec Asset Management全球利率负责人Russell Silberston表示.他管理着约300亿美元的资产.

**德债价格上涨**

几乎所有资产类别的交易商认为,西班牙何时寻求援助的不确定性是周三推动市场的主要因素.

该国在月底之前有丧失投资级别债信评级的可能性,因穆迪正在对其进行评估.

虽然"垃圾级别"并不一定意味着该国公债将被移出部分基金经理追踪的指数,但评级下调可能引发一波卖盘.

"部分基金经理有点担忧,"该交易商表示.

不过,标普表示近期不大可能将西班牙债信评级降至非投资级别.

德债期货FGBLc1结算价上涨25个跳动点,报139.76,进一步摆脱周一触及的五个半月低点138.41.10年期德债现券收益率DE10YT=TWEB降1.5个基点至1.59%,周一未能突破区间的顶部1.70%.(完)

--编译 李春喜;审校 母红

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