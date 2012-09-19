〔欧元债市〕西班牙公债标售前收益率下跌,德债价格上涨

券商观点：今年中国物价温和上涨有利企业盈利，看好权益类投资--东证
路透上海2月27日 - 中国大型券商--东方证券首席经济学家邵宇指出，虽然近期国内工业制成品价格上涨较快，但今年中国物价总体上将呈现温和上涨，这将有助于提高企业盈利水平，因此今年看好权益类投资。
* 公债标售前,西班牙公债收益率下降
* 两年期德债标售稳健,西班牙担忧提供支撑
* 买需为自1月以来最强劲
路透伦敦9月19日电---西班牙公债收益率(殖利率)周三下跌,市场人士相信该国明天的公债标售将进展顺利.不过围绕该国不愿寻求援助的担忧刺激避险德债上涨.
在周四标售新三年期公债前,西班牙公债收益率最多下跌20个基点.此外,该国还将标售10年债,规模不超过45亿欧元.根据路透数据,这可能是自3月初以来的最大规模的标售.
周二西班牙短债标售获得不错买需,但收益率仍居高不下.
"我们看到新三年债在国内市场有不错的买需,"一名交易商在谈及发行前交易(也称作灰市,grey market)时表示.
"昨天的短债表示还可以,我们不指望明天的标售有多么火爆."
西班牙10年债收益率ES10YT=TWEB下跌20个基点,报5.73%,这种人气改善也拉低了意大利公债收益率.
交易商称,新三年债在发行前市场的收益率报3.85%左右,与其他类似债券相比较为便宜.
不过,瑞银利率策略师Gianluca Ziglio表示,未来数周西班牙公债收益率可能徘徊在当前水平,给予西班牙政府在10月8日的欧元集团财长会议上一些回旋余地.
"在会议之前,西班牙公债与德债利差不会受到很大影响,但会后等候时间越久,利差就越有可能再次扩大,"Ziglio表示.
"西班牙与意大利公债目前是风险资产,"Investec Asset Management全球利率负责人Russell Silberston表示.他管理着约300亿美元的资产.
**德债价格上涨**
几乎所有资产类别的交易商认为,西班牙何时寻求援助的不确定性是周三推动市场的主要因素.
该国在月底之前有丧失投资级别债信评级的可能性,因穆迪正在对其进行评估.
虽然"垃圾级别"并不一定意味着该国公债将被移出部分基金经理追踪的指数,但评级下调可能引发一波卖盘.
"部分基金经理有点担忧,"该交易商表示.
不过,标普表示近期不大可能将西班牙债信评级降至非投资级别.
德债期货FGBLc1结算价上涨25个跳动点,报139.76,进一步摆脱周一触及的五个半月低点138.41.10年期德债现券收益率DE10YT=TWEB降1.5个基点至1.59%,周一未能突破区间的顶部1.70%.(完)
--编译 李春喜;审校 母红
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路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)