〔纽约期市〕ICE原糖期货扩大跌幅,因全球供应过剩

路透纽约/伦敦9月19日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周三录得三个月来最大两日跌幅,交易员聚焦全球糖供应过剩,以及巴西收割取得进展.大宗商品价格全线下跌也加大了下行压力.

大宗商品市场本周延续跌势,阿拉比卡咖啡也下跌.汤森路透-Jefferies商品研究局指数(CRB).CRB下跌逾1%至两周低点,因布兰特原油期货LCOc1价格跌至六周低点.

ICE-10月原糖期货SBc1跌0.48美分,或2.5%,收报每磅18.96美分,向9月6日所及两年低点18.81美分靠近.今日的下跌扩大上日跌幅,使该合约在过去两日内下跌5.3%,创下6月22日以来最大两日跌幅.

交易员预期全球糖供应大量过剩,使价格受到打击,并聚焦巴西和北半球的作物收获进展.

"巴西的天气状况是关注的重要因素,看生产是否能弥补收获开始时的延迟,"F.O. Licht的高级分析师Stefan Uhlenbrock表示.

经纪商Sucden Financial的Thomas Kujawa表示,"巴西将在本周稍晚公布作物报告,目前的说法似乎是对空头有利."

渣打银行在一份糖市场研究报告中称,原糖在每磅18-20美分附近的支撑位似乎较为脆弱.

伦敦12月白糖期货LSUc1跌11.30美元,或2%,收报每吨552.00美元.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ2跌3.10美分,或1.8%,收报每磅1.7440美元.

"阿拉比卡咖啡在1.85-1.90美元水平不断遭遇阻力,"芝加哥Steel Vine Investment的创始人和首席投资官Spencer Patton表示.

11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收低7美元,或0.3%,报每吨2,017美元.

可可期货在横盘走势中微涨,因交易商聚焦头号出产国科特迪瓦的改革可能带来的中断影响.

ICE-12月可可期货CCc2微涨6美元,或0.2%,结算价报每吨2,538美元;伦敦12月可可期货LCCZ2收高9英镑,或0.6%,报每吨1,642英镑.(完)