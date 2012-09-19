〔金属期市〕期铜触及四个半月新高,需求忧虑再度浮现

* 忧虑刺激举措尚未提振实际需求

* LME铜库存降至2008年10月以来最低

* 铝库存升至新高

路透纽约/伦敦9月19日电---铜价周三收涨,盘中触及四个半月新高,受助于日本央行意外决定进一步放宽政策.

近期美国联邦储备理事会(FED,美联储),欧洲央行和今天日本央行采取的宽松货币政策被视为短期内支撑铜价和其他基本金属市场的因素,但市场仍然忧虑,这些举措不一定会提振实货需求.

"的确是日本央行的声明推动期铜今日上扬,但央行声明带来的提振不会持久.人们看到人气改善,看到多国央行采取行动,因此他们不禁要问:以上这些因素都导致市场活动改善吗?"瑞士信贷金属分析师Ivan Szpakowski表示.

"真实需求仍然较低.一个大问题是:需求会改善吗?会有多大幅度的改善,速度有多快?"

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2上扬2.70美分,结算价报每磅3.8140美元,盘中交易区间为3.7830-3.8395美元,后者为5月1日来最高.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收高31美元,报每吨8,350美元.稍早触及8,422美元的四个半月高位.

日本央行周三放宽货币政策,将扩大资产购买规模,10万亿(兆)日圆(1,270亿美元),至80万亿日圆,增加的部分将用于购买公债和贴现国库券,因全球需求放缓和中日两国关系紧张,削弱了近期内经济回暖的可能.[ID:nSB1785722]

日本是继中国之后亚洲第二大金属进口国.

部分行业消息人士称,中国8月铜电缆需求显露出改善的迹象.

美国新屋开工上月增加,尽管幅度不及预期,但直指楼市改善,楼市是铜的主要消费行业.

本周稍后还将公布中国工业订单和贸易数据,以及欧元区制造业数据,都将提供全球经济状况的更多线索.

**库存短缺**

LME库存数据显示,铜库存周二再跌1,350吨,至212,575吨,为2008年10月以来最低.

麦格理的分析师Colin Hamilton表示,"我预计未来数月铜市走势是这样的:在经历一定时间的盘整后,LME铜价将再度上扬.投资者将关注套利交易和保税区库存从上海移至LME仓库,目前,LME铜库存严重短缺."

另外,铝库存MAL-STOCKS小幅下降,最新数据显示,铝库存降至507.8万吨,但预计很快将触及纪录高位,因在9月合约到期时,做空的投资者将选择交割,而非支付不断攀升的成本来展期现有合约.

三个月期铝CMAL3收跌22美元,报每吨2,138美元.

三个月期锡CMSN3回落195美元,收报每吨21,400美元,但接近周一触及的四个半月高位21,948美元.

以下为1801GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 380.40 1.70 +0.45 343.60 10.71

LME期铝 2139.00 -21.00 -0.97 2020.00 5.89

LME期铜 8349.00 30.00 +0.36 7600.00 9.86

LME期铅 2270.00 -4.00 -0.18 2035.00 11.55

LME期镍 17755.00 -65.00 -0.36 18710.00 -5.10

LME期锡 21375.00 -220.00 -1.02 19200.00 11.33

LME期锌 2123.00 15.00 +0.71 1845.00 15.07

上海期铝 15855.00 90.00 +0.57 15845.00 0.06

上海期铜 60440.00 850.00 +1.43 55360.00 9.18

上海期锌 15820.00 200.00 +1.28 14795.00 6.93

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 李军

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