〔纽约期市〕期棉小涨,受助于逢低买入和谷物价格反弹

路透纽约9月19日电---棉花期货周三小幅上扬,受助于逢低买入和其他农产品商品市场在昨日急跌后反弹.

分析师称,在原油期货急跌4%的情况下,期棉显示出的抗跌性暗示,投资者正在买入,因期棉价格远低于今年稍早的水平.

期货经纪商Archer Financial Services的分析师Stephen Platt表示,"市场力道可能更好地反应了,在目前较低的水平,需求开始浮现."

洲际交易所(ICE)12月期棉CTZ2收升0.39%,报每磅76.41美分,盘中波动区间在75.56-76.58美分.

期棉近几个交易日上扬,因美国出口销售数据利好,且美国联邦储备理事会(FED,美联储)推出新一轮刺激举措.(完)