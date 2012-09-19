〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收涨,受助于逢低买盘和商业需求

路透9月19日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收涨,交易商称,受助于本周价格走低后出现的逢低买盘和商业需求.

新作12月合约CZ2自一个多月前触及的纪录高位8.49美元回落了13%,或1.10美元,呈技术性超卖,这导致该合约周三呈现空头回补反弹.该合约的九日相对轻弱指标周二跌至29,低于30的指标水准.交易商认为,低于30,即为超卖区域.

一项路透对14位分析师进行的调查预计,2012年美国玉米单产为每英亩121.014蒲式耳,农业部9月的预期为122.8蒲式耳.分析师预计,玉米总产量为104.16亿蒲式耳,低于农业部9月预估的107.27亿蒲式耳.

一位农业气象学家称,美国玉米和大豆秋收初期的天气状况总体令人满意."将有少量降雨,但至少未来两周的天气状况看起来非常好,"World Weather Inc的农业气象学家Andy Karst表示.

韩国农业部称,该国购买50万吨旧作玉米,小麦和大豆,用于2014年的饲料生产,占该国年度需求的5%,以便在价格不断攀升的情况下确保供应.

指标12月玉米期货合约的关键阻力位为50日移动均线切入位7.90-1/4美元,主要支撑位为100日移动均线切入位6.71-3/4美元.九天相对强弱指标(RSI)为35.

指标12月玉米期货合约CZ2收高16-1/2美分,结算价报每蒲式耳7.56-1/2美元.

今日CBOT玉米期货成交量预估为215,163口.(完)

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