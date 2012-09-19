〔芝加哥期市〕CBOT小麦收高,受逢低买盘支撑

更正(官方) - 标题新闻：新西兰第四季经季节调整的零售销售量环比上升0.6%(非“0.8%”)、同比上升4.2% (2月17日)
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路透9月19日电---芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬小麦期货周三收高,并录得近两周来最大单日涨幅.交易商称,因市场在连续两日下跌之后出现逢低承接.
CBOT小麦本周在周三之前已经累计下跌3.8%.
明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春小麦和堪萨斯城期货交易所(KCBT)硬红冬小麦周三也大幅收高.
分析师预计,美国农业部(USDA)周四上午将公布,上周出口销售小麦35万-55万吨.一周之前的小麦出口销售量为38.18万吨.
欧洲交易商称,伊拉克国家粮食局在国际招标中购买了15万吨俄罗斯小麦,并将再购买5万吨.到岸价格(CIF)介于每吨413.89-414.50美元之间.
埃及商品供应总局(GASC)表示,从国内和国际渠道购买了近七个月的小麦供应量.
CBOT12月软红冬麦合约WZ2收涨18-1/2美分,结算价报8.82美元.
今日CBOT小麦预估成交量为62,707口.(完)
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--编译 李春喜;审校 母红
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