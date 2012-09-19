更正:〔美国债市〕公债价格连续第三个交易日攀升,全球经济增长担忧提供支撑

(更正:内文倒数第三段"低于周二尾盘的2.97%"译文有误,应为"低于周二尾盘的3.01%")

* 欧债担忧再次浮现

* 日本央行扩大公债购买计划规模

* 美国8月房屋开工低于预期,但成屋销售激增

* TIPS损盈平衡通胀率再次下降

路透纽约9月19日电---美国政府公债价格周三连续第三个交易日上涨,因全球经济增长担忧增强了美债的避险魅力.

交易商也重新考虑美国联邦储备理事会(美联储,FED)最新一轮货币刺激政策带来的通胀风险.

欧债担忧升温,支撑了公债的避险买需,打击30年期美债收益率(殖利率)跌至3%下方,并把某些通胀指标由近来的高点进一步拉低.

德国执政党议员周三向议会提出,欧洲央行应当仅监管那些具有系统重要性的银行或是跨境银行.[ID:nSB1786114]这引发对欧洲决策者长期应对不断恶化的债务危机能力的担忧.

"有一段时间我们都聚焦于全球主要央行将采取措施刺激经济增长,但目前不会再有新的政策声明要公布,市场再次把注意力转向全球经济面临的困难,"View Wealth Management, Inc的投资策略师David Dietze表示.

部分分析师认为,市场从上周跌势中反弹的幅度有些过头.美国联邦储备理事会(美联储,FED)上周推出第三轮量化宽松(QE3)出台引发公债价格大幅走低.法国巴黎银行银行利率策略师Aaron Kohli称,QE3对通胀带来的"严重影响"还未显现.

自上周四美联储推出QE3以来,美国债市已经收复了约一半的跌幅.

部分交易商预计,美联储和欧洲央行扩大公债购买规模可能导致,一旦经济成长恢复正常,央行未来控制通胀的难度加大.

日本央行成为最新一家扩大公债购买规模的主要央行.周三稍早,日本央行意外将资产购买与贷款计划规模扩大10万亿(兆)日圆(1,270亿美元),至80万亿日圆,增加的部分将用于购买公债和贴现国库券.[ID:nSB1785538]

日本央行的决定引发德债和美债出现短暂卖盘,激励投资者买入股票和其他风险资产.在德国标售41亿欧元两年债并获得自1月以来最强买需之后,德债和美债价格收复失地并上涨.

债市由盘中高点回落,之前美国公布的报告显示8月成屋销售升至逾两年来最高水平,使市场乐观认为楼市复苏可能已经获得动能.[ID:nEAPAJ0CV3]

乐观的成屋销售数据减轻了逊于预期的房屋开工数据的影响.[ID:nEAPAJ0CV3]

浏览美国成屋销售图表,请点选:(link.reuters.com/zyk72t)

浏览美国房屋开工图表,请点选:(link.reuters.com/xek72t)

公开市场方面,指标10年期美债价格上涨11/32,收益率报1.78%,由周二尾盘的1.81%下跌.

30年期美债价格升26/32,收益率US30YT=RR报2.97%,低于周二尾盘的3.01%.

衡量通胀预期的五年债和30年债利差再次下跌至2.29个百分点,较周二下跌逾1个基点,且低于周五收盘时的2.37个百分点,后者为去年9月以来最阔.

衡量投资者通胀预期的另一个指标,10年期TIPS损盈平衡通胀率周三报2.54%,较周二收盘跌1个基点,周一曾触及2.73%,分析师称该水平是六年来的日内最高.

-----------------------1928 GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-31/32 (持平) 0.262

五年期公债US5YT=RR 99-22/32 (+02/32) 0.688

10年期公债US10YT=RR 98-20/32 (+10/32) 1.777

30年期公债US30YT=RR 95-22/32 (+25/32) 2.969 (完)

--编译 李春喜;审校 母红

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