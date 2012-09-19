〔芝加哥期市〕CBOT大豆结束三日连跌收涨,受助于逢低承接

路透9月19日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收涨,交易商称,受连跌三日后出现的逢低承接和空头回补买盘推动反弹.三日连跌将大豆期货推低至一个月低位.

天气预报称,美国玉米和大豆收割天气总体令人满意."将有少量降雨,但至少未来两周的天气状况看起来非常好,"World Weather Inc的农业气象学家Andy Karst表示.

市场注意到,大豆种植区的最北部周三稍早降雾,对部分晚种大豆造成很小的影响.预计包括达科他,明尼苏达,爱荷华北部和威斯康星州在内的西北部地区周末将出现新一轮降雾.

交易商称,中国将继续出售国储大豆至2013年,以遏制粮食通胀,缓解因美国谷物种植带遭遇有史以来最严重乾旱导致的供应紧张的局面.

11月大豆期货SX2上扬29-1/2美分,报每蒲式耳16.69-1/2美元.

10月豆粕合约SMc1收升8.3美元,报每短吨499.7美元.

10月豆油合约BOc1上扬0.92美分,报每磅55.83美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为170,361口,豆粕期货为56,760口,豆油期货为76,033口.

以下为CBOT农产品期货在1920GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

---------------------------------------------------

CBOT玉米Cc1 756.50 16.50 2.2% 17.0%

CBOT大豆Sc1 1669.50 29.50 1.8% 39.3%

CBOT豆粕SMc1 499.70 8.30 1.7% 61.5%

CBOT豆油BOc1 55.83 0.92 1.7% 7.2%

CBOT小麦Wc1 881.50 18.00 2.1% 35.0%

CBOT稻米RRc1 1512.00 17.50 1.2% 3.5%

EU小麦BL2H0 260.50 1.50 0.6% 28.6%

NYMEX原油期货CLc1 91.83 -3.46 -3.6% -7.1%

道琼工业指数.DJI 13,610 46 0.3% 11.4%

现货金XAU= 1770.19 -1.50 -0.1% 13.2%

欧元/美元EUR= 1.3061 0.0015 0.1% 0.9%

美元指数.DXY 79.0540 -0.1950 -0.3% -1.4%

波罗的海

干散货指数.BADI 722 25 3.6% -58.5%

--------------------------------------------------------

* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]