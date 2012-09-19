〔美股盘后〕Adobe Systems公布季度业绩后盘后股价急跌6.6%

更正(官方) - 标题新闻：新西兰第四季经季节调整的零售销售量环比上升0.6%(非“0.8%”)、同比上升4.2% (2月17日)
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路透纽约9月19日电---Adobe Systems Inc (ADBE.O)周三在美股盘后交易中急跌6.6%,此前该公司公布季度业绩.(完)
--编译 母红;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股本周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
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路透纽约2月24日 - DoubleLine Capital执行长、知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周五预计，随着全球投资者寻求避险，指标10年期美债收益率将跌破2.25%。
路透法兰克福2月26日 - 德国商报报导称，为应对英国计划退出欧盟单一市场，宝马汽车(BMW)正考虑将其电动版Mini紧凑型轿车的计划生产地点从英国改至德国。