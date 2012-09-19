〔加拿大股市〕小涨,得益于企业信心改善以及日本央行推出刺激政策

路透多伦多9月19日电---加拿大主要股指周三收涨,得益于企业信心出现改善迹象,以及日本央行推出的经济刺激政策.不过,油价下跌拖累能源板块下挫,使大盘涨幅受限.

在两日下跌之后,加股持于平盘上方,因银行与矿业股的涨势提供支撑,尤其是金矿股.目前黄金价格徘徊在近六个半月高点附近.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高13.45点,或0.11%,至12,436.16点.

"金融板块,尤其是银行股,表现出色,这反映出投资者因企业稳健获利而普遍充满信心,"TD Waterhouse首席资产组合策略师Bob Gorman表示.他尤其提到General Mills获利高于预期,以及微软增加派息.(完)

--编译 李春喜;审校 母红

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