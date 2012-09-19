《日本重要政经日程》--9月20日

日本股市：日经指数跌至两周半低位，受日圆走强和金融股疲弱拖累
“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
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9月19日(三)
2330 - 9月路透短观调查日本制造业景气判断指数.
2350 - 9月9-15日资本流动数据.
2350 - 8月贸易数据.
2350 - 财务省公布8月海关清关的能源和大宗商品进口数据.
9月20日(四)
0100 - 8月铜缆和铜线出货数据.
0120 - 标售三个月期贴现国库券.
0130 - 流动性供给公债标售.
0215 - 汽车游说团体会长暨丰田汽车(7203.T)社长丰田章男主持例行记者会.
0300 - 日本石油连盟(PAJ)公布一周石油数据.
0400 - 日本铁钢连盟会长主持例行记者会.
0500 - 8月粗钢产出数据.
0635 - 日本央行总裁白川方明在日本证券交易商协会(Japan Securities Dealers Association)的活动上发表演讲.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 郑茵
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“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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