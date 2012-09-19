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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 06:26 BJT

《日本重要政经日程》--9月20日

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月19日(三)

2330 - 9月路透短观调查日本制造业景气判断指数.

2350 - 9月9-15日资本流动数据.

2350 - 8月贸易数据.

2350 - 财务省公布8月海关清关的能源和大宗商品进口数据.

9月20日(四)

0100 - 8月铜缆和铜线出货数据.

0120 - 标售三个月期贴现国库券.

0130 - 流动性供给公债标售.

0215 - 汽车游说团体会长暨丰田汽车(7203.T)社长丰田章男主持例行记者会.

0300 - 日本石油连盟(PAJ)公布一周石油数据.

0400 - 日本铁钢连盟会长主持例行记者会.

0500 - 8月粗钢产出数据.

0635 - 日本央行总裁白川方明在日本证券交易商协会(Japan Securities Dealers Association)的活动上发表演讲.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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