《综述》美国8月成屋销售触及两年高位,楼市复苏加快脚步

* 8月成屋销售上升7.8%

* 8月房屋开工增加2.3%

* 成屋供应月数下降

路透华盛顿9月19日电---美国8月成屋销售年率触及逾两年来高位,房屋开工亦出现攀升,显示此前已萌芽的美国地产市场复苏正在加速.

全美不动产协会(NAR)周三公布,美国8月成屋销售增长7.8%,年率达到482万户.[ID:nEAPAJ0CV3]

这远远超过分析师的预期,而且是2010年5月购房税惠政策支撑房地产交易活动以来的最高年率.

今年美国经济增长步履蹒跚,就业增长缓慢,但房屋市场却自2007-2009年衰退以来首次成为一个相对的亮点领域.

High Frequency Economics首席美国分析师Jim O'Sullivan称,"楼市明显处于复苏状态."

成屋销售价格较上年同期上升,这可以刺激消费者支出,因其有助于提升房屋拥有者对自己财务状况的信心.NAR称,成屋销售价格中值上涨9.5%至187,400美元.

浏览成屋销售图表,请点选(link.reuters.com/zyk72t)

浏览房屋开工图表,请点选(link.reuters.com/xek72t)

浏览抵押贷款图表,请点选(link.reuters.com/guv37s)

**房屋开工反弹**

该数据推动美国股市上涨,PHLX房屋建筑类股指数.HGX收高2.2%.美国政府公债价格上涨,因交易商起初对美国联邦储备理事会(FED,美联储)刺激举措可能加剧通胀的担心有所消退.

许多分析师预计,今年新屋建设将自2005年来首次为经济增长做出贡献,商务部的报告也支持这种观点.

商务部称,美国8月房屋开工上升2.3%,年率为75.0万户.

加拿大帝国商业银行(CIBC)全球市场分析师Andrew Grantham称,"今天的数据再次显示,美国楼市正在改善."