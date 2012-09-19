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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 06:28 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月19日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 67.55 +1.27 +1.92 1922674

搜狐 (SOHU.O) 43.34 +0.26 +0.60 412212

网易 (NTES.O) 51.93 +1.72 +3.43 1581484

百度 (BIDU.O) 114.14 +2.15 +1.92 4949102

亚信科技 ASIA.O 12.14 +0.05 +0.41 119840

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 15.04 -0.05 -0.33 1385298

联电 (UMC.N) 2.11 -0.02 -0.94 1024481

日月光 (ASX.N) 3.86 +0.01 +0.26 128288

矽品精密 (SPIL.O) 5.78 +0.04 +0.70 333903

和信超媒体 (GIGM.O) 1.04 -0.01 -0.79 16940

友达 (AUO.N) 3.87 -0.01 -0.26 208326

中华电信 (CHT.N) 31.46 +0.20 +0.64 73780

台湾国际航电 (GRMN.O) 42.06 +0.17 +0.41 747416

香港

中国移动 (CHL.N) 55.00 +1.26 +2.34 213191

中国联通 (CHU.N) 16.99 +0.25 +1.49 339756

中国电信 (CHA.N) 60.25 +1.09 +1.84 15444

中芯国际 (SMI.N) 1.87 +0.05 +2.75 50580

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.08 +0.14 +3.55 2617

(完)

--整理 张涛

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