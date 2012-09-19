《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月19日

日本股市：日经指数跌至两周半低位，受日圆走强和金融股疲弱拖累
“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 67.55 +1.27 +1.92 1922674
搜狐 (SOHU.O) 43.34 +0.26 +0.60 412212
网易 (NTES.O) 51.93 +1.72 +3.43 1581484
百度 (BIDU.O) 114.14 +2.15 +1.92 4949102
亚信科技 ASIA.O 12.14 +0.05 +0.41 119840
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 15.04 -0.05 -0.33 1385298
联电 (UMC.N) 2.11 -0.02 -0.94 1024481
日月光 (ASX.N) 3.86 +0.01 +0.26 128288
矽品精密 (SPIL.O) 5.78 +0.04 +0.70 333903
和信超媒体 (GIGM.O) 1.04 -0.01 -0.79 16940
友达 (AUO.N) 3.87 -0.01 -0.26 208326
中华电信 (CHT.N) 31.46 +0.20 +0.64 73780
台湾国际航电 (GRMN.O) 42.06 +0.17 +0.41 747416
香港
中国移动 (CHL.N) 55.00 +1.26 +2.34 213191
中国联通 (CHU.N) 16.99 +0.25 +1.49 339756
中国电信 (CHA.N) 60.25 +1.09 +1.84 15444
中芯国际 (SMI.N) 1.87 +0.05 +2.75 50580
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.08 +0.14 +3.55 2617
(完)
--整理 张涛
“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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