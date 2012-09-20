〔金砖国家〕9月19日股汇市收盘纵览

路透9月20日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月19日(周三)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF上涨0.26%,报1,009.44点.
中国股市:沪综指.SSEC小幅反弹收高,因大盘逐渐接近前低位置后获得一定支撑,且电子及科技类股受利好消息提振领涨.不过,在经济尚难明显改观且货币放松空间不大的情况下,市场观望情绪依然浓厚.沪综指收盘报2,067.831点,涨8.288点或0.4%.今日沪市A股成交金额为434.6亿元人民币,略少于上日的435.3亿元.[.SSCN]
香港股市:收高1.2%,受中资银行股涨势带动.恒指突破一道限制此前涨幅的技术关口.银行类股跟随亚洲市场银行股整体升势,此前日本央行宣布货币宽松举措且规模超预期,激发中国央行亦将推出宽松举措的希望.恒生国企指数.HSCE收高1.7%至9,849.1.恒生指数.HSI收报20,841.9点,为5月4日来最高.升穿20,674.5这一技术关口.港股成交值较周二上升25%,但仍较9月7日低三分之一.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收创近四个半月新高.美国量化宽松政策(QE3)出来后对美元贬值预期比较强烈,引发个人和企业结汇意愿增强,且最近国内美元利率特别低,令持有美元缺乏动力.境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,440点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4533元.[CNY/CN]
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印度股市和汇市因逢假日休市.
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS1,517.580点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS下跌1.9%至815.71点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.85%至31.2125;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.8%,报40.7499.
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巴西股市:拉美股市涨跌不一,全球油价下滑打击巴西石油公司Petrobras的股价,但日本祭出货币刺激举措,以及美国成屋销售数据强于预期,提振了对较高风险资产的需求.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP下跌0.25%,收报61,651.83点.技术分析师称,Bovespa上周在63,000点遭遇阻力,但是如果它能扫除这一障碍,可能将至少升至66,000点.[ID:nL1E8KJBAG]
巴西汇市:拉美货币下滑,受累于对西班牙是否将申请援助的疑虑,若西班牙申援,可能会缓解全球对欧债危机的忧虑,同时,对当局未来干预的押注令巴西雷亚尔承压.巴西央行上周和本周一曾积极干预市场,投资者预计,该央行可能采取进一步的行动,来抵消近期日本、美国和欧洲推出货币刺激举措所引发的升值.当地收盘时,雷亚尔/美元BRBY下跌0.15%,买价报2.0255.[ID:nL1E8KJBAE]
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南非股市:温和上涨,脱离早盘所及的纪录高位,因为投资者担心,Lonmin与罢工者达成涨薪协议,可能会引发该国矿业出现更多的涨薪要求.对债务缠身的希腊和西班牙的忧虑持续不散,亦限制了股市的上行动能.金价持坚以及日本央行祭出积极举措刺激经济,则支撑股市.综合指数.JALSH小涨0.05%,报36,463.14点,稍早曾触及纪录高位36,647.98点.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI上扬0.08%,报32,193.46点.[.J][ID:nL5E8KJJQ9]
南非汇市:南非兰特/美元逆转涨势,此前Lonmin旗下的Marikana矿以涨薪结束罢工,促使铂金行业的其他工人要求达成同样的协议.1500GMT时,兰特/美元ZAR=D3走软近1%,报8.2405,周二纽约盘收报8.1795.[ZAR/][ID:nL5E8KJIQO](完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰