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货币新闻 | 2012年 9月 20日 星期四 06:47 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--9月20日

汤森路透9月19日电---以下为标准普尔500企业中将于9月20日(周四)公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.

公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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BMO Q1 2013 ConAgra Foods (CAG) 0.36 13 0.29

AMC Q1 2013 Cintas Corp. (CTAS.O) 0.59 13 0.52

Q2 2013 CarMax, Inc. (KMX) 0.52 14 0.49

AMC Q1 2013 甲骨文(Oracle) ORCL.O 0.53 40 0.48

如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--整理 兰秀娟;审校 王兴亚

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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