版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 06:53 BJT

****日韩经济指标预测--9月20日-9月27日****

路透9月20日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------9月17日当周--------------------------------

9月19日(三)

2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 9月 -- 负4

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超7,883

外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超659

2350 日本出口(较上年同期) 8月 -7.3% -8.1%

进口(较上年同期) -6.1% +2.1%

贸易收支(亿日圆) 逆差8,090 逆差5,174

9月20日(四)

暂无重要经济数据.

9月21日(五)

暂无重要经济数据.

----------------------------------9月24日当周--------------------------------

9月24日(一)

2100 韩国消费者信心指数 9月 -- 99

9月25日(二)

暂无重要经济数据.

9月26日(三)

2100 韩国央行制造业景气判断指数 9月 -- 73

9月27日(四)

2300 韩国经常帐(亿美元) 8月 -- 盈余43.8

2300 韩国工业生产(较前月) 8月 -- -1.6%

(较上年同期) -- +0.3%

服务业产出(较前月) -- +0.7%

2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 47.7

2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 8月 -- +1.7%

(较前月) -- -1.3%

2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 8月 -- -0.4%

全国核心CPI(较上年同期) -- -0.3%

东京地区CPI(较上年同期) 9月 -- -0.7%

东京地区核心CPI(较上年同期) -- -0.5%

2330 日本失业率 8月 -- 4.3%

求职求才比 -- 0.83

2350 日本工业生产 8月初值 -- -1.0%

工业生产一个月预估 -- +0.1%

工业生产两个月预估 -- -3.3%

2350 日本零售销售(较上年同期) 8月 -- -0.8% (完)

--整理 王兴亚;审校 张涛

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐