日韩经济指标预测--9月20日-9月27日****

日本股市：日经指数跌至两周半低位，受日圆走强和金融股疲弱拖累
“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
路透9月20日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------9月17日当周--------------------------------
9月19日(三)
2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 9月 -- 负4
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超7,883
外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超659
2350 日本出口(较上年同期) 8月 -7.3% -8.1%
进口(较上年同期) -6.1% +2.1%
贸易收支(亿日圆) 逆差8,090 逆差5,174
9月20日(四)
暂无重要经济数据.
9月21日(五)
暂无重要经济数据.
----------------------------------9月24日当周--------------------------------
9月24日(一)
2100 韩国消费者信心指数 9月 -- 99
9月25日(二)
暂无重要经济数据.
9月26日(三)
2100 韩国央行制造业景气判断指数 9月 -- 73
9月27日(四)
2300 韩国经常帐(亿美元) 8月 -- 盈余43.8
2300 韩国工业生产(较前月) 8月 -- -1.6%
(较上年同期) -- +0.3%
服务业产出(较前月) -- +0.7%
2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 47.7
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 8月 -- +1.7%
(较前月) -- -1.3%
2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 8月 -- -0.4%
全国核心CPI(较上年同期) -- -0.3%
东京地区CPI(较上年同期) 9月 -- -0.7%
东京地区核心CPI(较上年同期) -- -0.5%
2330 日本失业率 8月 -- 4.3%
求职求才比 -- 0.83
2350 日本工业生产 8月初值 -- -1.0%
工业生产一个月预估 -- +0.1%
工业生产两个月预估 -- -3.3%
2350 日本零售销售(较上年同期) 8月 -- -0.8% (完)
--整理 王兴亚;审校 张涛
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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