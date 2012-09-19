澳新经济指标预测--9月20日-9月27日****

日本股市：日经指数跌至两周半低位，受日圆走强和金融股疲弱拖累

“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。