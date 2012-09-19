澳新经济指标预测--9月20日-9月27日****

日本股市：日经指数跌至两周半低位，受日圆走强和金融股疲弱拖累
“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
路透9月20日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------9月17日当周--------------------------------
9月20日(四)
暂无重要经济数据.
9月21日(五)
暂无重要经济数据.
----------------------------------9月24日当周--------------------------------
9月24日(一)
暂无重要经济数据.
9月25日(二)
0130 澳洲央行半年度金融稳定评估报告
0830 澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)讲话
2245 新西兰月度贸易收支(亿新西兰元) 8月 逆差6.055 顺差0.15
2245 新西兰年度贸易收支(亿新西兰元) 截至8月 逆差7.7 逆差8.5
9月26日(三)
2300 澳洲收支政策部门主管Tony Richards在悉尼发表讲话
9月27日(四)
0100 新西兰NBNZ企业经济信心指数 9月 -- 19.5%
企业自身信心指数 -- 26.4%(完)
--整理 梁睿雪;审校 张荻
“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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