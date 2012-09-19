《美国重要政经日程》--9月20日

日本股市：日经指数跌至两周半低位，受日圆走强和金融股疲弱拖累
“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数.
1230 - 农业部公布一周出口销售.
1230 - 全美气象服务(NWS)发布未来30天的天气预报.
1400 - 美国经济谘商会公布8月领先指标.
1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率.
1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气储量.
1500 - 财政部宣布每周例行标售三个月及六个月期国库券,标售两年、五年和七年期公债.
1700 - 财政部标售10年期通胀保值债券(TIPS).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张荻
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“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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