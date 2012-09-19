〔全球航运〕波罗的海运价指数继续上升,受助于海岬型船舶运费上涨

日本股市：日经指数跌至两周半低位，受日圆走强和金融股疲弱拖累
“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
路透9月19日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三连续第三日上涨,因大西洋与太平洋运输活动增加提振海岬型船舶运费.
波罗的海乾散货运价指数上升25点或3.59%,至722点.该指数追踪铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等大宗商品的货运成本.
"市场终于开始有所改善,大量询盘涌入市场,消除了许多过剩运力并提振人气,"Intermodal Shipbrokers Co的George Lazaridis表示.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI跳升近7.16%,报1,421点.日均获利增长890美元,至5,896美元.海岬型船舶通常的货运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
分析师预计,海岬型船运活动未来几日将继续保持积极势头.
波罗的海巴拿马型船舶运价指数.BPNI下跌1.27%至468点.日均获利减少40美元,至3,723美元.
巴拿马型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
超灵便型船舶和灵便型船舶的日均获利分别为增加25美元至8,840美元和持平于6,985美元. (完)
--编译 张涛;审校 王兴亚
“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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