〔全球航运〕波罗的海运价指数继续上升,受助于海岬型船舶运费上涨

路透9月19日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三连续第三日上涨,因大西洋与太平洋运输活动增加提振海岬型船舶运费.

波罗的海乾散货运价指数上升25点或3.59%,至722点.该指数追踪铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等大宗商品的货运成本.

"市场终于开始有所改善,大量询盘涌入市场,消除了许多过剩运力并提振人气,"Intermodal Shipbrokers Co的George Lazaridis表示.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跳升近7.16%,报1,421点.日均获利增长890美元,至5,896美元.海岬型船舶通常的货运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

分析师预计,海岬型船运活动未来几日将继续保持积极势头.

波罗的海巴拿马型船舶运价指数.BPNI下跌1.27%至468点.日均获利减少40美元,至3,723美元.

巴拿马型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

超灵便型船舶和灵便型船舶的日均获利分别为增加25美元至8,840美元和持平于6,985美元. (完)